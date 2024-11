Selección Peruana: Hinchas acudieron a Videna para charlar con los jugadores en la previa del duelo ante Chile

La Selección Peruana cumplió su último entrenamiento en la previa de lo que será el encuentro de vida o muerte ante Chile. Pero minutos antes de iniciar con los trabajos, un nutrido grupo de hinchas ingresó hasta el campo principal de la Videna de San Luis para conversar con el grueso de futbolistas.

Cómo se aprecia en las imágenes vertidas por ATV, este contingente de aficionados fue recibido por el comando técnico de la Bicolor, liderado por Jorge Fossati, los jugadores y los miembros de prensa del equipo de todos. Según se pudo conocer, el encuentro se dio de la mejor manera ya que la intención de los fanáticos fue brindar su apoyo antes, durante y después del encuentro.

Tras este encuentro entre los futbolistas de la Selección Peruana y los hinchas, el uruguayo brindó la conferencia de prensa correspondiente donde habló de diferentes temas. El estratega se refirió a la importancia del encuentro ante Chile donde prácticamente se juegan la vida por un cupo para la próxima Copa del Mundo.

"Para nosotros cada partido que vamos a jugar es el más importante de la Clasificatoria. Sabemos que este en particular tiene el plus de ser el Clásico del Pacífico. Eso va a más como en segundo término para nosotros, lo importante son los tres puntos que, con el debido respeto al rival que tiene buenos jugadores y que tiene un técnico que no preciso hablar de su categoría acá en Perú", inició.