André Carrillo rompe su silencio y se pronuncia tras su no convocatoria a la Selección Peruana

La Selección Peruana afrontará este viernes 15 de noviembre el encuentro más importante del último tiempo cuando reciba a Chile en el Estadio Monumental por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas. Y si la previa del cotejo ya se había calentado por diferentes motivos, ahora las declaraciones de André Carrillo podrían generar aún más ruido en la interna nacional.

Como se recuerda, el actual jugador de Corinthians ha recuperado un buen nivel futbolístico tanto en el Brasileirao como en la Copa Sudamericana por lo que su convocatoria para esta fecha doble parecía más que descontada. Sin embargo, Jorge Fossati sorprendió a más de uno cuando emitió la lista con la ausencia de la 'Culebra'.

Durante una entrevista con el programa de YouTube 'En carne propia', André Carrillo reveló que siempre ha mantenido contacto con el actual comando técnico de al Selección Peruana por lo que no entiende cual es el motivo de su no convocatoria para los duelos ante Chile y Argentina. Pese a ello, el jugador formado en Alianza Lima aseguró que seguirá trabajando para recuperar su mejor nivel para poder ser considerado en próximos llamados.

"Siempre he tenido contacto y buena relación con el míster, por algún u otro tema no he sido convocado, temas personales, así que a lo mejor en las próximas convocatorias voy a estar y voy a prepararme bien en mi club, para cuando me toque estar, llegar al ciento por ciento", indicó.