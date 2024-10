Selección Peruana: ¡Tajante! Jorge Fossati revela por qué no convocó a André Carrillo

El entrenador de la Selección Peruana, Jorge Fossati, reveló por qué no convocó a André Carrillo para los partidos de la 'Bicolor' contra Uruguay y Brasil.

En conferencia de prensa, el director técnico uruguayo se pronunció sobre el rendimiento del actual de Corinthians y aseguró que la 'Culebra' está mejorando tanto su físico como su dinámica en el Brasileirao.

Asimismo, Fossati indicó que si André Carrillo ni Paolo Guerrero no serán "opción uno ni opción dos" no tiene sentido que los convoque a la 'Blanquirroja'.

"Si no estamos seguros que este tipo de jugadores van a tener minutos, no está bien traerlos. Sí los reservamos, para ir viendo los partidos que restan. También lo hicimos con Pedro Aquino (...) Si no son opción uno, mínimo tienen que ser opción dos pero si no es así, no me parece bien traerlos", agregó.