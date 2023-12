Sergio Peña hace impactante revelación sobre Luis Advíncula: "Va a jugar en Alianza Lima"

El mediocampista de la Selección Peruana, Sergio Peña, realizó una impactante revelación y aseguró que Luis Advíncula jugará en Alianza Lima.

Durante una entrevista con Jesús Alzamora en 'La Lengua', el jugador del Malmo señaló que está "100%" seguro que 'Lucho' se pondrá el buzo 'blanquiazul' en algún momento de su carrera.

"No quiero decir nada de Luis Advíncula porque 'Lucho' se hace el duro. No le gusta que digan que va a jugar en Alianza Lima, pero lo va a hacer, 100% te lo aseguro", expresó.

Asimismo, Peña manifestó que conversa con André Carrillo, Wilder Cartagena y Yordy Reyna para regresar a Alianza Lima tras permanecer varias temporadas en el extranjero.

El desempeño de Luis Advíncula en Boca Juniors durante esta temporada no deja de recibir elogios. En esta oportunidad, Juan Román Riquelme, vicepresidente y máxima figura de los 'Xeniezes', invitó a los hinchas que acudan a 'La Bombonera' a ovacionar al lateral peruano.

El 'Último Diez' señaló que Advíncula se ha ganado este reconocimiento, por lo que el estadio debe "explotar" la próxima vez que el cuadro azul y dorado juegue en condición de local.

En ese sentido, 'JRR' expuso un presunto inconveniente que ha estado frenando el respaldo popular con el marcador, quien fue incluido en el once ideal del máximo certamen continental.

"Advíncula se merece que lo ovacione toda la cancha de Boca. Por la cuestión del racismo, la gente todavía no se anima a cantarle 'olé olé olé, Negro, Negro'. Ojalá que se lo canten el próximo partido en la Bombonera, porque se lo merece", expresó.

Como se recuerda, el volante nacional abordó la escasa participación de Oliver Sonne en la Selección Peruana, ofreciendo una respuesta directa ante la situación y señaló la importancia de no menospreciar el esfuerzo y el desempeño de otros jugadores, como Aldo Corzo y Luis Advíncula, quienes han estado activos en la 'Blanquirroja'.

"Te aseguro que a la gente le preguntas cómo juega Oliver y no saben. Lo aman sin ni siquiera haberlo visto. No pienso que esté mal, pero sí pienso que está mal que le falten el respeto a los que están haciendo como Aldo (Corzo), Luis (Advíncula). Pienso que puedes querer a un jugador pero no puedes faltar el respeto a los otros", sostuvo para 'Entre ceja y ceja' .