¿Piero Quispe dejará Universitario de Deportes? Esto reveló Jean Ferrari

El administrador temporal de Universitario de Deportes ('U'), Jean Ferrari, reveló si Piero Quispe dejará el club 'crema' para irse al extranjero.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el dirigente 'merengue' aseguró que la 'U' no ha recibido ninguna oferta formal para contratar al volante nacional y anunció que el equipo de Ate ya ha cerrado negociaciones con un delantero y arquero extranjero.

Para informar: 1.- Lunes viaja M. Barreto a conversar con las posibilidades de DT q tenemos, no conversamos con ellos x tener aún al profe, regresa viernes. 2.- Ya tenemos cerrado al 9 ext, todavía está en torneo. 3.- El arquero igual al pt 2 4.- No ha llegado nada x P. Quispe.

Asimismo, Ferrari comunicó que el director deportivo de Universitario de Deportes, Manuel Barreto, viajará el lunes 18 de diciembre para conversar con las diferentes opciones que asuman el puesto de entrenador tras la salida de Jorge Fossati.

Como se recuerda, el periodista Gustavo Peralta informó que el volante de 22 años estaría listo para sumarse a las filas del cuadro de Pumas UNAM, uno de los más importantes del país centroamericano.

En la presente campaña de la Liga MX, el cuadro de Pumas UNAM quedó en la cuarta posición. En 17 partidos disputados, supieron ganar en 8 oportunidades, empatar en 4 y perdieron únicamente en 5 ocasiones, sumando un total de 28 unidades.

El exentrenador de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, volvió al Perú tras desvincularse del cuadro 'crema' y, en medio de una gran expectativa ante la posibilidad de que sea el nuevo DT de la selección, el estratega uruguayo pisó suelo peruano este sábado.

Sin embargo, pese a las negociaciones actuales de su entorno más cercano con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), exentrenador 'merengue' aseguró que el motivo de su viaje a nuestro se debe exclusivamente para terminar de concretar su salida de la 'U' y despedirse de toda la institución.

"En este momento, estoy viniendo para terminar de hacer lo que desgraciadamente tuve que hacer porque los tiempos no daban. Me vengo a despedir, pero también a cerrar los papeles. No es solamente firmar una recisión y te vas. A despedirme como corresponde. Me pareció que hice lo que correspondía, dejando las manos libres a Universitario", declaró.