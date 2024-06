Solano estalla contra Paolo Guerrero por su presencia en la Selección: "Hay que tener futbolistas de 90 minutos"

La derrota de la Selección Peruana ante Canadá ha generado una serie de críticas en contra de la Bicolor como fue el caso de Nolberto Solano. El otrora jugador del combinado patrio no solo apuntó sus balas contra el colectivo nacional, sino también contra la presencia de Paolo Guerrero.

Como se recuerda, el actual atacante de César Vallejo no fue titular en los encuentros ante Chile y Canadá, pero ingresó en los minutos finales de ambos cotejos. Y, a pesar de sus 40 años, el atacante logró generar peligro gracias a la jerarquía que aún posee.

En charla con Ovación, Nolberto Solano aseguró que la Selección Peruana no se debe dar el lujo de contar con jugadores que solo puedan disputar algunos minutos y no todo un partido completo.

Por ello, aseguró que, a pesar de la categoría que tiene, Paolo Guerrero no debería seguir siendo tomado en cuenta por Jorge Fossati para ser uno de los primeros cambios en el combinado patrio en la actual Copa América.

Asimismo, el popular 'Ñol' aseguró que la Bicolor debe seguir trabajando en la parte ofensiva pues en los dos encuentros que se disputaron del certamen continental, se han registrado muy pocas chances.

"Pienso que nuestro equipo hace cosas muy interesantes desde lo defensivo, pero no veo un equipo agresivo para anotar. Cómo nos recomponemos en las Clasificatorias si no convertimos y ganamos partidos, defendiendo bien no nos va a alcanzar, por ello esta deuda está ahí, y esperemos que el 'profe' la pueda solucionar. En el fútbol tiene que existir un balance para defender y atacar bien", añadió.