Sporting Cristal: Hinchas realizan violenta protestas a las afueras de las oficinas de Agref en Miraflores

Sporting Cristal atraviesa por uno de los momentos más complicados en su historia reciente luego de lo que fue la dolorosa eliminación de la Copa Libertadores con una goleada por 6-0 ante Palmeiras. Para colmo de males, en el torneo local tampoco marcha de la mejor manera ya que se encuentra en el octavo lugar de la tabla de posiciones del Torneo Apertura.

A raíz de esta dura derrota, los hinchas bajopontinos iniciaron una cruzada contra la actual directiva del club, específicamente contra su presidente y dueño, Joel Raffo. Estos no solo exigieron prontas soluciones para aliviar este mal momento deportivo, sino también que se venda la institución a otros propietarios ya que la actual gestión fue de mal en peor.

En esa misma línea, un grupo de aficionados de Sporting Cristal realizaron un plantón en el distrito de Miraflores, exactamente en las oficinas de Agref, agencia de representación de jugadores que también dirige Raffo.

Como se observa en diversos videos publicados en redes sociales, estos hinchas realizaron cánticos, llevaron pancartas y hasta agredieron a un personal que laboraba en estas instalaciones.

El vocero de Sporting Cristal, Julio César Uribe, conversó con Ovación hace unas horas y confirmó la posición de Joel Raffo pese a las críticas en su contra. Según indicó, el propietario no pretende vender el club como tanto se habló en los últimos días.

"No estaría en un lugar donde primero no hay respeto ni valores. Converso temas puntuales con el presidente, como asesor puedo sugerir, en otras posiciones es decidir. ¿Si Joel Raffo tiene un interés en vender el club?, definitivamente no", indició.