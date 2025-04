¿Uribe presidente de la FPF? El 'Diamante' se sincera y no descarta postular al cargo: "Estoy analizando"

Los hinchas de Sporting Cristal se encuentran molestos con la actualidad de su equipo luego de la reciente derrota en el Torneo Apertura ante Alianza Atlético de Sullana que los sigue alejando de la punta de la tabla de posiciones. Por ello, la directiva bajopontina anunció la contratación del experimentado Paulo Autuori para que asuma la dirección técnica del equipo y pueda revertir esta complicada situación.

En medio de esta mala racha que también los afectó en la Copa Libertadores, Exitosa Deportes conversó con Julio César Uribe, uno de los máximos referentes del balompié nacional y actual vocero de los rimenses, para conocer sus sensaciones sobre la actualidad del club.

A pesar de que hoy se encuentra abocado a su trabajo dentro de Sporting Cristal, para nadie es un secreto que el 'Diamante' siempre ha tenido como objetivo llegar al sillón de la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol con la intención de cambiar las riendas y levantar el nivel de nuestro balompié.

A propósito de ello, Julio César Uribe aseguró que analiza con mucha énfasis esta posibilidad ya que pretende erradicar el amiguismo y abandonar los últimos lugares que ha obtenido en los últimos años la Selección Peruana en todas sus categorías.

"Es algo que estoy analizando porque soy una persona que quiere recortar la brecha de la inequidad y creo mucho en la meritocracia. La vida es productividad y aquí no la entienden, porque es amiguismo, de favores y a mi no me interesa ser parte de un sistema perdedor", indicó.