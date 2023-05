Sporting Cristal: Tiago Nunes confesó que "nunca había escuchado la palabra 'camita'" hasta su llegada al Perú

Tiago Nunes confirmó el último domingo que iba a seguir como entrenador de Sporting Cristal. En una conferencia de prensa donde aclaró las dudas sobre su futuro en el equipo del Rímac, el director técnico brasileño también se refirió al tenso momento que vivió con sus jugadores. Allí, confesó que "nunca había escuchado la palabra 'camita'" hasta su llegada al Perú.

El estratega celeste se refirió a dicho término y confesó que lo conoció durante su estadía en nuestro país. Al respecto, se mostró incómodo sobre la información que circula sobre una supuesta ruptura en su relación con el plantel de la institución bajopontina. Por eso, aprovechó la oportunidad para asegurar que dichas acusaciones no son verdaderas.

"El tipo de opinión que sale, inflama a la gente. Cosas que salen en las redes sociales, muchas veces informaciones que no son verdaderas, que ponen peleas entre entrenador y jugadores. Palabras que he aprendido acá. Nunca había escuchado la palabra 'camita' y la he escuchado acá por primera vez. Se generan muchas cosas que no son verdad", dijo el director técnico rimense.