Yoshimar Yotún: Tiago Nunes reveló que se "sintió mal" por respaldo de la hinchada de Sporting Cristal

Tiago Nunes confirmó que continuará como director técnico de Sporting Cristal (SC) luego de los rumores que apuntaban a su salida tras la discusión que tuvo con algunos jugadores del club. Tras este hecho, el estratega brasileño había recibido el respaldo de la hinchada, pero reveló que se sintió mal por ello.

Esta confesión tuvo lugar en la conferencia de prensa que realizó el club bajopontino para aclarar las dudas sobre el futuro del entrenador celeste. En compañía de Joel Raffo, presidente de la institución, Nunes indicó que los fanáticos deben apoyar a todos y no solo a una de las partes, pues es señal de una posible división interna.

"No me siento afortunado por que el hincha me respalde en las redes sociales, me siento mal. La hinchada tenía que respaldar a todo el equipo, a los jugadores. Eso genera casi como una rivalidad. A la hinchada le gusta su entrenador, pero no le gusta sus jugadores. No, eso es una mentira", dijo.