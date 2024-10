¡Tajante! Jean Ferrari rompe su silencio sobre su altercado con Christian Cueva

El administrador de Universitario de Deportes ('U'), Jean Ferrari, rompió su silencio sobre su altercado con Christian Cueva en el partido contra Cienciano.

En declaraciones a la prensa, el directivo 'crema' destacó el triunfo de los dirigidos por Fabián Bustos ante el 'Papá' y aseguró que la diferencia de goles les da mayor tranquilidad para afrontar el último partido ante Los Chankas.

Asimismo, Jean Ferrari se mostró contento por haber obtenido todas las victorias como local durante el campeonato y manifestó que desde el martes estarán enfocados en el compromiso en Andahuaylas.

🗣️Jean Ferrari 🇵🇪, administrador de la 'U' sobre lo sucedido en Tarapoto: "Son cosas que me mueven porque hay chicos que están expuestos y eso evidentemente perjudica la imagen de nuestra liga⚽️, esta clase de cosas no deberían pasar. Tiene que haber una responsabilidad y también... pic.twitter.com/PxqRNIK5SC

Por otro lado, el administrador de Universitario minimizó el incidente con 'Aladino' y aseguró que ello es parte del espectáculo del partido. También, indicó que no ha conversado con el exjugador de Alianza Lima.

"No pasó nada (...) Es parte del espectáculo. No, no he hablado con él, estamos enfocados en ganar, en sacar los resultados. Hoy nuestro enfoque está en Andahuaylas", expresó.