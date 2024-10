¡Acabó con el misterio! Erick Osores REVELA qué le ocurrió en el OJO DERECHO: "Me molesta"

Erick Osores decidió romper su silencio y revelar, por primera vez, qué le ocurrió en el ojo derecho tras permanecer alejado de la televisión peruana durante varios años.

Durante uno de los capítulos de su programa en YouTube, el conductor de 'Fútbol en América' reveló, sin ningún tipo de problema, que fue lo que exactamente le pasó en el ojo derecho, puesto que muchos de sus fans rumoreaban que el periodista había padecido un derrame cerebral que lo mantuvo varios meses en cama.

Al respecto, el compañero de Gonzalo Núñez no se amilanó al ser cuestionado por Paco Bazán y Erick Delgado sobre la situación que le aqueja la vista, por lo que terminó afirmando que todo se trataría de un nervio y que para contrarrestar estaría recibiendo un tratamiento que consiste en echarse unas gotas.

"Es un nervio. Yo pensaba era eso (su TOC), pero es un nervio que lleva a cerrar el párpado, pero bien. Sí me molesta, pero con las gotas que me echo se me va a abrir un poco más", declaró en su programa.

Erick Osores revela qué le pasó en el ojo derecho.

Hace un par de semanas, la carrera se André Carrillo se vio envuelta en una polémica debido a su salida del Al Qadisiyah. Si bien ahora juega por el Corinthians, en aquel momento, Erick Osores tuvo duras palabras para el mediocampista peruano, sobre todo porque afirmó que "nadie lo extraña" en las canchas de fútbol.

"Qué manera de evaporar una carrera, no todo es plata, no todo es 'ya soy millonario, salvé a mi familia', ya está bien, porque para eso juegas al fútbol, pero cómo se ha evaporado la imagen de André Carrillo, hoy nadie lo lamenta, nadie lo extraña, nadie lo menciona, en otras palabras, pasó al olvido. La soberbia se paga feo. No sé si habrá tenido la intención, pero pareció la sensación de 'ya soy millonario, no me jod...', una cosa así", mencionó.