Carlos Zambrano revela sus ganas de quedarse en Alianza, pero advierte: "El tema va medio lento"

Carlos Zambrano conversó largamente este lunes 28 de octubre con el programa de YouTube 'Fútbol Champán' donde dejó más de una declaración que ha dado que hablar. Por ejemplo, el central de Alianza Lima reveló quien fue el que le bajó el dedo a inicio de temporada y también dejó en claro sus ganas de seguir en la institución blanquiazul por un año más.

El defensor de la Selección Peruana también aprovechó la ocasión para enviar un dardo a Universitario asegurando que no es el mejor equipo en la actualidad del fútbol peruano. Como se recuerda, cremas y victorianos lucharán palmo a palmo en la última fecha del Torneo Clausura para ver quien se consagra ganador de dicha competición.

Durante esta charla, Carlos Zambrano manifestó sus ganas de quedarse en Alianza Lima por una temporada más, pero a su vez indicó que hasta el momento los dirigentes no se han acercado a él o a su entorno por lo que les dejó una pequeña advertencia.

"Yo me quiero quedar en Alianza, soy hincha del club, pero el tema va medio lento, ya no depende de mí. La pelota está en cancha de los dirigentes y eso lo está viendo mi empresario con la gente del club. En Alianza saben lo que yo quiero y depende de ellos. Gracias a Dios nunca me han faltado ofertas, incluso tuve propuestas de Argentina, pero me encantaría quedarme en Alianza", aseguró.

El 'León' no tuvo problemas en contar que Néstor Bonillo fue el responsable de separarlo del primer equipo victoriano a inicios de temporada, lo cual consideró una decisión errónea pues el equipo perdió puntos valiosos que hoy pesan en la tabla acumulada. No obstante, reveló haber charlado luego con Bruno Marioni para volver al primer equipo aliancista.

"No niego que me sentí maltratado en Alianza Lima ya que tuve que entrenar aparte mientras se resolvía mi situación. Yo no tengo problemas en decir que Bonillo fue quien me bajó el dedo. Néstor (Bonillo) abandonó el club en el momento que el equipo perdió más puntos y que ahora se siente en el acumulado, y por su decisión me perdí varios partidos a comienzo de año. Luego hablé con Bruno (Marioni), nos dijimos las cosas en la cara y dejamos todo claro, hoy tenemos una buena relación. Yo puedo terminar un partido bien o malo, pero me voy con la consciencia tranquila que lo dejo siempre todo en la cancha", añadió.