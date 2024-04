¡Tensión! Jairo Concha y periodista protagonizan incómodo momento tras víctoria de la 'U' (VIDEO)

¡Tensión en el Universitario vs Unión Comercio! Tras el pitazo final, Jairo Concha, mediocampista de la 'U', protagonizó un incómodo momento con un periodista en zona mixta. ¿Qué pasó entre el futbolista y el comunicador?

Los hechos tuvieron lugar tras la victoria de los dirigidos por Fabián Bustos, cuando el jugador peruano se dirigió a atender a la prensa en su salida del estadio del 'Poderoso de Altomayo'.

Allí, un periodista consultó al 'merengue' cómo le había afectado el público a lo largo del partido. Específicamente, le preguntó si dicho factor le jugó una mala pasada.

Extrañado, Jairo Concha le pidió que esclaresca su pregunta. Ante ello, el comunicado señaló que el ex San Martín había estado dubitativo en algunos tramos del encuentro.

El mediocampista de Universitario de Deportes se mostró sumamente en contra de la apreciación del periodista. De hecho, aseguró que no se sintió de esa manera en el partido contra Unión Comercio.

Incluso, afirmó que no pudo escuchar los cánticos de la hinchada presente en el estadio debido a que estaba concentrado en el desarrollo del juego.

"¿Tú pensaste eso? Yo no me sentí dubitativa la verdad, pero, bueno. La verdad que no escuchaba la hinchada. Cuando uno juega, se encofa en el partido, así que nada que ver", respondió el futbolista.