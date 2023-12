Un 2023 para el recuerdo: Cristiano Ronaldo cerró el año como el máximo goleador del mundo con 54 anotaciones

31/12/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El tiempo pasa, pero Cristiano Ronaldo parece no envejecer, al menos en lo futbolístico. El portugués cerró el 2023 como el máximo goleador del planeta, con 54 tantos en Al-Nassr y su seleccionado nacional. Sin dudarlo, uno de los mejores años de toda su carrera.

Luego de anotarle al cuadro de Al-Taawon en la Saudí Pro League, el delantero termina de consagrarse en una temporada para el recuerdo, donde superó el récord goleador de Erling Haaland, Kylian Mbappé y dejando muy atrás a Lionel Messi.

Si bien el 'luso' no compitió en la nómina de la Bota de Oro, sus números no mienten, y demuestran que sigue tan vigente como en su mejor momento si se confía en sus capacidades, porque él no duda ni un poco en si mismo, como se evidencia en sus redes sociales.

"Yo diré cuando esto haya terminado", escribió Cristiano Ronaldo en su Instagram, refiriéndose a la competencia goleadora de este año.

Historia de superación

A diferencia de cómo lo terminó, el inicio del presente año fue complicado para el 'Bicho', pues inició la temporada eliminado del Mundial de Qatar 2022 y yéndose de Manchester United de forma turbulenta, en medio de una fuerte discusión con el técnico Erik Ten Hag.

Si bien su llegada a Arabia fue sumamente cuestionada, y muchos indicaron que perdería todo su nivel, Cristiano se encargó de callar a cada uno de sus detractores, e incluso, inició una verdadera revolución en el fútbol como lo conocemos.

El traspaso de CR7 a Al-Nassr significó la apertura de una brecha, para que otros jugadores de clase mundial se adentraran en la liga árabe, siendo los más destacados Sadio Mané, Karim Benzema y hasta Neymar Jr.

Quiere llegar a los 1000 goles

El pasado mes de octubre, Cristiano Ronaldo mencionó que su máxima aspiración como futbolista era alcanzar el millar de goles oficiales. Esto no ha sido conseguido hasta el momento, y sirve como una respuesta también al reto enviado por el presidente del Porto, Jorge Nuno Pinto.

'El Bicho' no dudó ni un poco, y admitió que será complicado, pero que logrará su insólito objetivo.

"Creo que va a ser bastante difícil, pero, como dije, se trata de ver cómo estoy mentalmente, mi motivación, físicamente. Obviamente, si mis piernas y mi físico me tratan bien, lo lograré", señaló.

Cristiano Ronaldo culminó el 2023 como el máximo goleador con la impresionante cifra del 54 tantos. ¿Qué le deparará el 2024 al 'Bicho'? En caso siga manteniendo su escandaloso nivel, muchos récords.