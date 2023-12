¡Bombazo! Jairo Concha llegaría a Universitario la próxima temporada tras su paso por Alianza Lima

'Si no puedes contra ellos, úneteles'. Esta frase podría aplicar con Jairo Concha, quien tendría todo listo para reforzar a Universitario en la temporada 2024. El exvolante de Alianza Lima estaría a horas de firmar por los 'merengues'.

Según informó el periodista Tavo Serpa, el mediocampista firmaría a más tardar el 2 de enero del siguiente año, y se sumaría a los entrenamientos en Campo Mar la siguiente semana.

Durante sus tres años en Alianza Lima, Jairo Concha disputó más de 100 partidos, donde anotó 12 goles y 11 asistencias en total. Más allá de sus estadísticas, el rol del mediocampista central fue crucial, comandando los ataques blanquiazules en casi todas sus apariciones.

Además, la técnica de Concha lo hizo un futbolista muy polifuncional, destacando con su temporización de juego y apariciones con regates atractivos pero eficaces, lo que lo convirtieron en un gran jugador para ver, pero al mismo tiempo uno tácticamente importante.

El pasado 26 de diciembre, el administrador de Universitario, Jean Ferrari, mencionó que le gustaban las características del volante de Alianza Lima, y que si bien apenas se iniciaba a comentar sobre una vinculación, tampoco descartó el interés de su equipo.

"Jairo Concha es un buen futbolista, nadie está descubriendo la pólvora, pero hoy no podemos entrar a hablar de una vinculación acá con nosotros (Universitario), porque esta noticia es de hoy, de hace algunos minutos. No podemos hablar de alguien que se acaba de desvincular y no sabemos el motivo", expresó.

Asimismo, indicó que no se había realizado un contacto con el representante de Concha, pues 'el fútbol es muy cambiante'.

"Nosotros no tuvimos acercamiento con él, pero esto es fútbol y las cosas son cambiantes. A mí no me había llegado ninguna oferta por Piero Quispe en ningún momento, saqué un mensaje para anunciar que no había nada y al día siguiente, a primera hora, llega a mi correo la oferta de Pumas y una propuesta de un equipo argentino. Esto cambia de manera radical y no sabes en qué momento. Hay que estar preparados para esas situaciones", agregó.