¿Un 'dream team'? Jiovany Ramos y su mensaje a la hinchada de Alianza Lima: "Se está formando un gran plantel"

El defensor panameño, Jiovany Ramos, habló por primera vez tras firmar con los 'íntimos' por toda la temporada 2024. El zaguero invitó a los hinchas de Alianza Lima a "disfrutar cada partido" del equipo de Alejandro Restrepo, ya que se está armando un gran plantel.

Por las cuentas oficiales de 'AL', el jugador de 26 años también evidenció su objetivo a mediano plazo. Según detalló, sueña con salir campeón con Alianza el próximo año, justamente, cuando Universitario de Deportes cumpla 100 años de existencia.

En esa línea, dijo hallarse "feliz" con el proyecto de Alianza para la siguiente temporada. Asimismo, dio cuenta de las posiciones en las que puede desempeñarse dentro del terreno de juego.

"Realmente me siento muy feliz de haber llegado a un equipo tan grande y con mucha historia como Alianza Lima. (...) Me desempeño como defensa central, y en línea de tres juego de líbero o por derecha. Me caracterizo por la rapidez, soy agresivo en la marca, me gusta jugar la pelota por abajo, llegar al área contraria y disfrutar siempre del juego", mencionó.