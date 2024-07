Universitario de Deportes anuncia gran remodelación del estadio Monumental: AQUÍ todos los DETALLES

05/07/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes vive un gran momento tanto en el ámbito deportivo como institucional. Por ello, se anunció recientemente que el estadio Monumental atravesaría por una gran remodelación con la finalidad de modernizar cada área.

¿Universitario estrenará nuevo estadio?

El excelente momento que atraviesa Universitario de Deportes viene generando un ambiente sumamente positivo que alimenta grandes expectativas para el futuro de la institución 'merengue'.

Es así que, en medio de una reciente entrevista para la plataforma digital 'Trinchera crema', el administrador temporal de la 'U', Jean Ferrari, se animó a contar que tiene claras intenciones de modernizar el coloso de Ate.

"Tengo una idea loca de una remodelación del estadio, pero ya no quiero entrar en más detalles", declaró en un primer momento al medio.

Si bien posterior a esas primeras declaraciones quiso reservar sus comentarios, terminó soltando que la futura remodelación del estadio Monumental ya ha sido discutida con el área encargada.

Sin embargo, ya para finalizar tomó la decisión de no profundiza más en dicho tema, puesto que no quiere generar expectativas desproporcionadas entre los hinchas 'merengues', no sin antes reiterar que tiene una "idea medio loca, pero fantástica" para los futuros cambios del estadio.

"He tenido una primera reunión por Zoom sobre este proyecto (...) Se me ha cruzado una idea medio loca, pero fantástica", agregó.

Universitario emociona con gran noticia

El Torneo Apertura del presente año estuvo lleno de emoción debido a que se vivió una final de infarto, donde resultó único ganador el club Universitario de Deportes.

Por tal motivo, a poco de iniciarse la segunda fase de la competición de fútbol más importante del país, el equipo 'merengue' no dejó pasar la oportunidad de compartir un gran anuncio que permitirá nada más y nada menos que los hinchas puedan adquirir el tan ansiado 'Abono Crema'.

Este paquete consiste en pagar precios accesibles para asistir a cada uno de los partidos que la 'U' tenga programado jugar de local:

"Porque eres la pasión popular. El más campeón inicia su camino en busca de un nuevo objetivo. Acompáñalo en sus 9 partidos de local por el Clausura 2024", se lee en el post compartido por los de Ate.

Además de esta gran noticia, se conoció que Universitario de Deportes tiene entre sus planes remodelar el estadio Monumental con la finalidad de modernizar las estructuras de la casa 'crema' y así brindar una estadía más cálida a la hinchada.