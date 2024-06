Universitario de Deportes EMOCIONA con detalle por el 'Día del Padre' y destaca a importante figura: "El papá"

En el marco de la celebración por el 'Día del Padre', Universitario de Deportes se animó a sorprender y sobre todo destacar a una importante figura que viene acompañando al club desde hace muchísimo tiempo ¿De quién se trata?

El club 'crema' utilizó sus redes sociales para enviar un afectuoso saludo a todos los padres hinchas que partido a partido acompañan fielmente al equipo de sus amores: Universitario de Deportes.

Asimismo, aprovecharon la tan importante festividad para destacar y rendir homenaje a una figura muy importante que lleva más de 40 años vistiendo los colores de la 'U'.

Se trata de nada más y nada menos que del 'Guardián de los trofeos', el señor Alberto Ranilla Raimundo, quien labora en la institución 'merengue' exactamente 48 años.

Es así que, de acuerdo a las imágenes compartidas, se le puede ver al trabajador 'crema' en la histórica sala de trofeos del Estadio 'Lolo Fernández'. El materia audiovisual lleva de nombre : "El papá de nuestros trofeos", y ha logrado tener una gran acogida por parte de toda la hinchada.

De acuerdo a las palabras de Ranilla, se describe como "el guardián de la historia de la 'U'", además de expresar un sinfín de emociones por permanecer a la institución. Por tal motivo, manifestó sus deseos que continuar con vida para seguir cuidando de los trofeos que Universitario ha ganado a lo largo del tiempo.

" Siento que soy el guardián de la historia de la 'U'... (Siento) Muchas cosas: emoción de estar acá en el club. Agradecería que Dios me dé vida hasta cinco o diez años más para poder estar acá en el club. Para mí, el salón de trofeos es como si fuera mi hogar. Acá paso el mayor tiempo de mi vida. Cuidando y manteniendo los trofeos del club ", señaló.

Finalmente, destacó la unión que existe en el conjunto 'merengue', asegurando que la 'U' es como su familia y así será hasta el último día de su vida.

"La 'U' es como mi familia. Durante tantos años que he estado y estaré, no sé, pero es un orgullo muy grande. Un buen sentimiento para mi corazón. Me llamo Alberto Ranilla Raimundo, tengo 73 años y trabajando en mi club tengo 48 años. Y dale 'U' hasta el último día de mi vida", agregó.