Universitario no incluyó a Christofer Gonzales en el post del bicampeonato: ¿Cuál fue el motivo?

Universitario de Deportes sigue dando que hablar. Y es que luego de obtener el bicampeonato en su centenario y postear la imagen principal de todos aquellos que fueron parte de esta campaña, muchos hinchas se cuestionaron por qué el plantel no consideró a Christofer Gonzáles, mejor conocido como 'Canchita'.

Al momento en que Universitario de Deportes compartió la imagen oficial de aquellos futbolistas que sumaron a la obtención del bicampeonato 'crema', muchos notaron que se incluyó al delantero argentino, Diego Dorregaray, pese a que actualmente juega en otro equipo.

Sin embargo, algo que llamó enormemente la atención fue la ausencia de Christofer Gonzales que, si bien ahora juega en Sporting Cristal, estuvo presente durante todo el Torneo Apertura, llegando incluso a ser partícipe del logro de esa primera fase.

Al respecto, la periodista Carolina Salvatore le consultó al director deportivo de la 'U', Manuel Barreto, sobre dicha situación y este no dudó en afirmar que no tenía idea, sobre todo porque la encargada de ello es la jefa de prensa del conjunto 'merengue' y que ni siquiera se había fijado en el detalle.

"No lo sé, de verdad. Voy a preguntarle a Vanessa (jefa de prensa de la 'U'). No me he fijado al detalle la verdad", dijo en un primer momento.