Universitario: ¿Por qué Alex Valera no sería sancionado luego de la bronca ante jugadores de Melgar?

La bronca protagonizada por los futbolistas de Melgar y Universitario sigue dando que hablar. En las últimas horas, se conoció que Alex Valera, uno de los señalados como el iniciador de la gresca, quedaría fuera de toda sanción pese a las imágenes que muestran empujando a Tomás Martínez.

De momento, se supo que Aldo Corzo, Yuriel Celi, Aamet Calderón y Jorge Murrugarra serían los expulsados por parte del cuadro merengue, mientras que Brian Blando, Pablo Lavandeira y Jefferson Cáceres vieron la roja en el caso de los locales.

Como era de esperarse, la batalla campal que se dio en la cancha del Estadio de la UNSA de Arequipa se convertiría en tema principal de los programas deportivos. El espacio de Movistar Deportes, Al Ángulo no fue la excepción y se abordó lo sucedido durante gran parte del mismo.

Ahí, Diego Rebagliati, principal comentarista del show, aseguró que Alex Valera estaría quedándose fuera de la lista de los castigados debido a que las imágenes que revisaron los jueces del encuentro fueron las que el VAR proporcionó.

Este sería un detalle importante a favor del atacante crema, pues los videos que han circulado son grabados por hinchas desde la tribuna. Pese a ello, el presentador señaló que este material audiovisual también puede ser utilizado por los autoridades correspondientes, si así lo deciden.

"Básicamente, la gran polémica es porque no está (Alex) Valera, quien aparentemente serían uno de los que inicia el problema. Lo que me explicaron hoy es que las tomas usadas son las del VAR y en estas tomas no lo vieron y las que circulan en redes es una toma de la tribuna que está en redes. Probablemente la comisión disciplinario las podrá usar", precisó.