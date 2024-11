Universitario se prepara para cambios: Estos son los futbolistas que dejarían el club junto a Edison Flores

05/11/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes se coronó bicampeón del fútbol peruano tras empatar con Los Chankas en la última jornada del Torneo Clausura 2024. Mientras los festejos continúan, la directiva ya planifica la conformación del plantel para la próxima temporada, ya que varios jugadores terminan contrato a fin de año y dejarían el club junto a Edison Flores.

Posibles salidas y renovaciones en la 'U'

En el programa L1 Radio, los periodistas debatieron sobre las posibles renovaciones y salidas en el conjunto estudiantil. Ricardo Montoya, uno de los comunicadores, explicó que la continuidad de varios jugadores depende de factores externos, como el sistema de juego que implemente el nuevo cuerpo técnico.

"Son varios los jugadores que se podrían ir y vamos a ser respetuosos de todas maneras, porque es nuestra conjetura", afirmó Ricardo Montoya.

Entre los nombres que se mencionan para una posible salida están Segundo Portocarrero, Christopher Olivares y Nelson Cabanillas, aunque este último aún no tiene definidas sus opciones.

Además, se discutió la situación de jugadores como Sebastián Britos, quien parece tener asegurada su permanencia, mientras que otros, como Aamet Calderón y Aldo Corzo, también podrían estar en la lista de despedidas.

Gustavo Peralta, otro comunicador del programa, añadió: "Costa va a renovar y lo importante es que no ocupa cupo de extranjero. La elección de un refuerzo extranjero va a depender mucho de si Flores termina quedándose o no y a partir de si Raúl Ruidíaz puede venir o no".

La incertidumbre también rodea a figuras clave como Alex Valera, Álvaro Rojas, Marco Saravia y José Rivera, cuyos contratos expiran a fin de año. Sin embargo, se anticipa que Valera buscará nuevas oportunidades para obtener mayor continuidad.

La situación de Edison Flores

Una de las preguntas que se hacen los hinchas es sobre el futuro de Edison Flores. Desde su regreso a Universitario de Deportes, el 'Orejas' ha dejado claro que su objetivo es volver a jugar en el exterior.

Con dos títulos bajo el brazo, el volante nacional podría cumplir su promesa de buscar nuevos horizontes, una intención que dejó entrever tras el partido en Andahuaylas.

"Mucha gente hablaba mucho, decían muchas cosas. Nosotros, sin hablar, trabajando en silencio cada partido. Se nos dio porque se nos tenía que dar porque somos el mejor equipo del torneo desde el año pasado", expresó Flores, quien agradeció a la hinchada: "Solo queda decirle al hincha de la 'U' 'muchas gracias y fue un gusto'".

Universitario de Deportes enfrenta una etapa de transformación en su plantilla, con la posible salida de varios futbolistas destacados, incluido Edison Flores. Con la directiva enfocada en definir la estrategia para la próxima temporada, se anticipan decisiones clave sobre renovaciones y fichajes, lo que podría marcar un nuevo rumbo para el club.