Universitario de Deportes celebra el título de la Liga 1 y EXCLUYE a un jugador del plantel 2024

04/11/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes festeja su estrella 28 tras un año histórico. Sin embargo, un curioso detalle en el post de celebración llamó la atención de los hinchas: un jugador del plantel 2024 fue excluido de la publicación en redes sociales.

Bicampeonato en el año del centenario

Universitario de Deportes logró consagrarse como el mejor equipo de la Liga 1 Te Apuesto en el año de su centenario, alzando su segunda estrella consecutiva en el torneo nacional.

Este logro fue posible gracias al empate ante Los Chankas en Andahuaylas y a la derrota inesperada de su eterno rival, Alianza Lima, ante Cusco FC en Matute.

Con esta combinación de resultados, el equipo dirigido por Fabián Bustos celebró a lo grande, asegurando el título y confirmando su dominio en el fútbol peruano con la obtención de la estrella número 28.

En medio de la euforia, el club merengue compartió en sus redes sociales una imagen de celebración en la que aparecían varios de los jugadores que, de una forma u otra, contribuyeron al éxito de la temporada.

Curiosamente, el post incluyó a figuras que ya no formaban parte del plantel, como Diego Dorregaray y José Bolívar, quienes habían dejado el equipo antes de finalizar el torneo. No obstante, los hinchas se dieron cuenta de la ausencia de un jugador en particular que fue eliminado de la imagen.

Ausencia de Christofer Gonzales en publicación

El futbolista excluido en el post de celebración fue Christofer Gonzales, más conocido como 'Canchita'. Gonzales, quien fue uno de los fichajes destacados de Universitario de Deportes a inicios del 2024, dejó el club antes del inicio del Torneo Clausura, tras no lograr consolidarse en el equipo titular.

A pesar de ser una figura reconocida de la selección peruana, 'Canchita' solo disputó 15 encuentros con el cuadro merengue entre el Torneo Apertura y la Copa Libertadores, sin llegar a marcar goles y con una serie de partidos ausente por una lesión.

Tras no encontrar espacio bajo la dirección de Fabián Bustos, Christofer Gonzales optó por un cambio de aires y firmó con Sporting Cristal para la segunda mitad de la temporada.

Esta decisión parece haber dejado huella en la relación entre el club y el mediocampista, al punto que su imagen fue omitida en el post conmemorativo del bicampeonato. Para los hinchas, la ausencia de 'Canchita' en la celebración fue un detalle notable, y no tardaron en comentarlo en redes sociales.

El detalle de la exclusión de Christofer Gonzales en el post de celebración se ha vuelto un tema de conversación entre los hinchas. La decisión de Universitario de Deportes de borrar a 'Canchita' del post, en contraste con la inclusión de otros exjugadores, añade una curiosa nota a los festejos.