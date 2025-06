Universitario se pronuncia sobre el futuro de César Inga tras su convocatoria: "Es un tema dinámico"

Antonio García Pye, gerente deportivo de Universitario de Deportes, se pronunció sobre el futuro del defensor César Inga, quien atraviesa un destacado momento tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores 2025.

El buen rendimiento del jugador ha despertado el interés de varios clubes del extranjero, entre ellos uno de la Major League Soccer (MLS), cuyos emisarios incluso llegarían al país para observarlo durante una posible participación con la Selección Peruana.

"Bueno, detalle económico de su contrato no te puedo dar porque son privados, pero es un tema dinámico. El tema transferencias, sobre todo ahora, los contratos de alguna manera son referenciales. Ahora puedo decir: este jugador es inamovible, pero me ofrecen 100,000 millones de dólares y deja de serlo", dijo en el programa DyT.

Pese a ese interés, García Pye indicó que en Universitario no tienen en mente vender a Inga y que el enfoque principal del club sigue siendo afrontar con seriedad los próximos desafíos deportivos.

El jugador nacido en Chimbote se mostró más que feliz con su primer llamado a la Selección Peruana luego de destacar en el Torneo Apertura y a nivel internacional. El defensor señaló que no se esperaba ser convocado tan pronto, pero que en todo momento trabajó para alcanzar dicho objetivo.

"Es un momento muy lindo, indescriptible. No me esperaba que iba a ser tan pronto, pero trabajé para esto, me esforcé demasiado y estoy feliz. Me recibieron de la mejor manera, el comando técnico, los jugadores. Hablé con algunos de ellos y además de grandes jugadores son grandes personas", declaró a la prensa.

En esa misma línea, Inga dejó en claro que desde que fichó por Universitario sabía que iba a ser visto con otros ojos por el comando técnico de la 'Bicolor'. Además. precisó que Oscar Ibáñez habló con él expresándole sus mejores deseos y que lo venía siguiente desde ADT.

"Sabía que llegar a Universitario me abriría muchas puertas. Hablé también con el profe y me dijo que cuando estaba en ADT me estaba observando. Me contó el plan que tiene aquí en la Selección y me dio la confianza desde que llegué", añadió.