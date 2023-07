Universitario vs Corinthians: Entrenador Vanderlei Luxemburgo teme jugar en Perú por brote de Guillain Barré

El entrenador de Corinthians, Vanderlei Luxemburgo, se pronunció sobre la vuelta del partido contra Universitario de Deportes y declaró que teme jugar en el Perú ante el actual brote de Guillain Barré que sufre el país. Según indicó el director técnico brasileño, sería un peligro exponer la salud de su equipo de esta manera.

Las palabras del estratega del 'Timao' tuvieron lugar en la conferencia de prensa tras el partido Universitario vs Corinthians, por la ida de los play-off de Copa Sudamericana. Allí, Vanderlei Luxemburgo aseguró que se debe respetar la emergencia sanitaria declarada por el gobierno de Dina Boluarte.

En esa misma línea, el entrenador de Corinthians aseguró que su intención es jugar en Perú; sin embargo, sugirió la idea de que el partido contra Universitario de Deportes también podría tener lugar en otro país. Incluso, indicó que jugar en territorio peruano podría significar correr un riesgo.

"Es un problema muy serio. No queremos dejar de jugar en Perú, pero este momento requiere responsabilidad, por eso no nos arriesgamos. ¿Por qué no mudarse a un país que no tenga ningún problema? Esto es muy grave. ¿Tiene que pasar una muerte para que la gente que dirige el fútbol tenga responsabilidad?", señaló.