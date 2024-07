DT de Brasil rompe su silencio y se pronuncia tras imágenes donde es ignorado por sus dirigidos

La Selección de Brasil ha sido blanco principal de duras críticas en los últimos días luego de su eliminación de la Copa América a manos de Uruguay. A eso se le suma lo sucedido con Dorival Júnior previo a lo que fue la tanda de los penales en este duelo por cuartos de final.

En las imágenes que han dado la vuelta al mundo, se vio a los futbolistas de la Canarinha ignorar al experimentado entrenador mientras se encontraban en un rondo motivándose antes de la ruleta de los penaltis.

En ese sentido, el actual técnico de Brasil estalló contra todos los que han mal interpretado las fotos y videos difundidos en redes sociales al revelar estar completamente molesto con lo sucedido.

Dorival señaló que a lo largo de su carrera se ha mantenido fuera de estos momentos que son protagonizados por los jugadores. Asimismo, levantó su voz de protesta luego que se haya cuestionado su liderazgo en la interna del pentacampeón como se ha especulado en los últimos días.

"En todas las definiciones en las que participé nunca entro en ese círculo. Todo lo que hicimos fue preparatorio y antes del partido. En ese momento, no necesito decir nada. A menos que note una diferencia, una dificultad, un problema, un cambio repentino. Pero no fue así, todo estaba señalizado. En el último minuto del partido ya definimos quiénes serían los pateadores. Generalmente, me mantengo bastante alejado. Si toman imágenes de otros juegos, puedes ver que no voy a ir allí. El momento es del jugador. De él para él. No me gusta participar y lo evito, porque es un momento de tranquilidad y de recordar todo lo que has hecho", indicó.