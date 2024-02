¿Vuelve Valera, pero sale Concha?: Universitario y los posibles cambios en el once titular ante UTC

23/02/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Habría cambios. Universitario de Deportes goza del primer lugar del Torneo Apertura, pero no se puede dormir en sus laureles ante los pasos de Sporting Cristal, Sport Huancayo y Alianza Lima. Por ello, Fabián Bustos alista su mejor once para enfrentar a UTC, partido donde los 'merengues' presentarían modificaciones.

Sin Jairo Concha

Una de las variantes más llamativas que prepararía el director técnico de la 'U' sería la ausencia de Jairo Concha, el joven mediocampista que venía siendo titular en los primeros cuatro partidos de la Liga 1.

Y es que, luego de arrancar desde el vamos ante Carlos A. Manucci, Atlético Grau, Alianza Lima y Melgar de Arequipa, el volante pasaría a la banca de suplentes contra UTC.

En su lugar, un integrante del plantel campeón de 2023 tomaría su lugar. Se trata de nada más ni nada menos que de Martín Pérez Guedes, que este año le ha tocado iniciar los partidos como suplente.

La vuelta de Alex Valera

No obstante, cabe decir que la ausencia de Jairo Concha y la inclusión de Martín Pérez Guedes en el once titular no es el único cambio que Fabián Bustos tendría en mente.

Y es que, tras cumplir con todas las fechas de suspensión, el goleador de Universitario de Deportes se prepara para regresar a las canchas. Ello se debe a que Alex Valera sería el delantero titular del entrenador argentino en su visita a UTC.

Por su parte, el cuestionado por los hinchas 'cremas', Diego Dorregaray, pasaría al banco de suplentes, donde deberá esperar su oportunidad.

En busca de una victoria

Tras estas dos modificaciones en el equipo inicial, Fabián Bustos repetiría a los mismos elementos que jugaron contra Melgar de Arequipa el último sábado: Britos; Aldo Corzo, William Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Cancha Gonzáles, Jorge Murrugarra, Segundo Portocarrero y Edison Flores.

Con estos nombres, Universitario de Deportes saldrá en busca de la victoria el día de mañana a las 03:00 de la tarde, cuando tenga que medirse ante UTC por la fecha 5 del Torneo Apertura en una plaza en la que no gana desde 2013 de la mano de Ángel Comizzo.

Con el objetivo de romper esa mala racha, Fabián Bustos prepara el mejor once titular, el cual presentaría como principales modificaciones las salidas de Jairo Concha y Diego Dorregaray, quienes cederían su lugar a Martín Pérez Guedes y Alex Valera. ¿Cómo le irá a los 'merengues'?