Hincha de Universitario fue sorprendido por Jorge Fossati en su cumpleaños: "Este año ganamos la 28"

Un cumpleaños siempre será una fecha sumamente especial, pero para un hincha de Universitario su más reciente onomástico será uno de los más memorables, pues fue sorprendido por Jorge Fossati en plena celebración.

La situación fue grabada en video y rápidamente se viralizó en redes como X o TikTok. En el material audiovisual se aprecia al hincha crema recibiendo el tradicional cántico de 'Cumpleaños feliz' en compañía de sus familiares.

Sin embargo, lo que ocurrió después lo sorprendería enormemente.

Bueno, Fossati me cantó HB y me dijo algo así como: "Cumples 28, entonces este año ganamos la 28" y la verdad, yo le creo. Dale U por siempre carajo. Qué hermoso cumpleaños. PD: me puse nervioso y se nota un poquito😅 pic.twitter.com/hHGdTvgeSN

Luego de soplar una de las velas de su pastel cumpleañero, el joven levanta la mirada, para darse con la sorpresa de que el mismísimo Jorge Fossati lo estaba mirando, deseándole también un feliz cumpleaños.

En medio de la incredulidad, el entrenador de la Selección Peruana se presentó como el invitado sorpresa de la velada, acercándose a la mesa y con una sonrisa, felicitó al joven agregando que este año Universitario "ganaría la 28".

Tras un par de fotos y una agradable interacción, el técnico se retiró de la mesa de los presentes con una sonrisa, destacando nuevamente su enorme humildad y gran relación con los fanáticos del país, y sobre todo, de Universitario.

Luego de salir de la 'U' por todo lo alto, habiendo ganado el campeonato peruano y dejando a su equipo en gran nivel, Jorge Fossati se alistó a las filas de la Selección Peruana, donde tendrá un complicado objetivo: clasificar a un Mundial.

Si bien Perú estuvo cerca de lograr dicha proeza en las Eliminatorias Rumbo a Qatar 2022, la situación actual es complicada. La 'Bicolor' marcha última en la tabla de clasificación y se encuentra en un pobre nivel luego del paso de Juan Reynoso.

Sorprendentemente, Fossati cree firmemente en que se puede remontar el presente negativo del equipo, y que clasificar a Norteamérica 2026 es una posibilidad real.

"No hubiera venido si no creyera en clasificar. Si no estás en condiciones o no crees en las posibilidades que tienes para alcanzar los objetivos que tiene el aficionado y los propios dirigentes que te contrataron, bueno sería muy deshonesto de mi parte haber aceptado; si lo acepté es porque tengo el convencimiento de que podemos hacerlo entre todos", expresó en una reciente entrevista.