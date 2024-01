Williams Riveros destacó llegada de Fabián Bustos a Universitario: "Me fue muy bien trabajando con él"

El defensor de Universitario de Deportes ('U'), Williams Riveros, destacó la llegada de Fabián Bustos al campeón del fútbol peruano y destacó sus cualidades como entrenador.

En declaraciones a la prensa tras arribar a la capital, el jugador paraguayo resaltó la capacidad del flamante director técnico 'crema' con quien fue semifinalista de la Copa Libertadores en 2021.

Asimismo, Riveros manifestó que los hinchas pronto podrán ver el trabajo de Bustos con Universitario, no obstante, apuntó que no quiere despertar expectativas altas con el entrenador argentino.

"Me fue muy bien trabajando con él y ojalá esta no sea la excepción y de esta manera poderle darle muchas alegrías a este club. Ya verán su trabajo, no quiero adelantar nada porque no quiero despertar expectativas", añadió.