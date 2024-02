¡Ya hay sede! Final de Copa Libertadores 2024 se jugará en Buenos Aires: ¿De qué estadio se trata?

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) anunció que la final de la Copa Libertadores 2024 se jugará en Buenos Aires. Si bien se deslizó la posibilidad de que dicho partido regrese a Lima, específicamente al Estadio Monumental, en esta oportunidad, serán los gauchos quienes organicen el evento.

A través de sus redes sociales, la AFA dio cuenta que el encuentro más importante para los clubes sudamericanos se desarrollará en su capital por primera vez, desde que se trata de un solo juego.

La mayor probabilidad es que el citado duelo deportivo se llevará a cabo en el Monumental. Y es que esta cancha puede albergar hasta 86 mil espectadores y se encuentra en perfecto estado tras una exitosa renovación.

Como se recuerda, River Plate, Rosario Central, Estudiantes, Talleres, San Lorenzo y Godoy Cruz, son los clubes que participarán en el certamen internacional en representación de Argentina en esta temporada. Todos estos, sueñan con llegar al partido definitorio a fin de hacerse con el trofeo de la Copa Libertadores en su propio país.

Meses atrás, el comentarista Diego Rebagliati sostuvo que el Estadio Monumental de Lima y su par de Buenos Aíres eran las grandes favoritas de la Conmebol para ser sede de la final del torneo internacional en cuestión. Según indicó, Argentina quería albergar el evento y Brasil se oponía, apoyando la candidatura peruana.

"La final del próximo año de la Copa Libertadores se va a jugar en el estadio Monumental o de River o de Lima. Eso me lo contó alguien muy metido en Conmebol. En Argentina hay mucha presión para que sea River porque lo han remodelado y en Brasil hay mucha presión para que sea en Lima, porque no quieren que sea en Argentina. Y la verdad que salió tan bien la final River vs. Flamengo (2019) que hay muchas ganas y posibilidades que se vuelva a jugar en Lima", explicó Rebagliati en el programa de YouTube DyT.