Juan Pablo Goicochea se fue de Alianza Lima: ¿Cómo quedó su relación con los "grones" tras fichar con Platense?

El exjugador de Alianza Lima, Juan Pablo Goicochea, confirmó el secreto a voces que se había manejado en las últimas semanas. El delantero será nuevo jugador de Platense y llegará como agente libre tras no renovar con los blanquiazules.

El domingo, 11 de febrero, a horas de la mañana, se encontraba "Goico" llegando al aeropuerto y declaró al micrófono de radio Ovación, donde explicó primero cómo tomó la decisión de unirse a su próximo club. Según menciona, los primeros con los que conversó fueron sus familiares.

El futbolista también se refirió a la liga en la que aterrizará. Diciendo que se siente sumamente listo para asumir el reto, ya que es un fútbol que le favorece por su estilo de juego.

Con respecto a su salida del equipo blanquiazul, él respondió que no tiene inconvenientes con el club, que por su lado no hubo problemas y que siempre le dejará la puerta abierta al equipo que le dio su debut profesional.

Lo que sí mencionó con tristeza es la falta de oportunidades que tuvo en el primer equipo grone. Cree que en el fútbol argentino se le da más oportunidades a los jóvenes y que se queda con la espina de no haber podido afianzarse en el primer equipo de Alianza Lima.

"Con pena de no afianzarme, pero es parte de las cosas que se van dando pero yo me enfoco en lo mío y estoy tranquilo (...) Me queda esa sensación de que no se le dan oportunidades a los jóvenes, pero ya estoy enfocado en otra cosa", afirmó el atacante.