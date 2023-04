"Yo soy el responsable de lo que está pasando ahora": Tiago Nunez autocrítico tras derrota ante Universitario de Deportes

En conferencia de prensa, el director técnico de Sporting Cristal, Tiago Nunez, expuso una postura autocrítica ante la caída de los 'Celestes' frente a Universitario de Deportes, en el Estadio Monumental. El estratega brasileño manifestó que los últimos resultados de los 'Cerveceros' se deben principalmente a su desempeño como estratega del primer equipo.

El DT apuntó que tenía las mejores expectativas para el duelo en Ate; puesto que la plantilla había realizado una óptima "preparación". En ese sentido, Nunez aseguró que no busca "culpables" porque en el balompié sólo existen "responsables" de las rachas positivas o negativas en los equipos.

"Teníamos una expectativa positiva para hoy (ayer), porque hicimos una buena preparación. Pero las cosas no salieron bien. La idea no es salir y buscar un culpable. En el fútbol no hay culpables; hay responsables. Y yo soy responsable de lo que está pasando ahora", sostuvo en diálogo con la prensa.