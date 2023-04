"Así se resuelve": Guido Pennano y su solución para eliminar el rechazo hacia el sistema de pensiones

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está en la búsqueda de que la pensión mínima sea homogénea en el sistema público y privado para mejorar dicho servicio, por lo que se ha iniciado la discusión de una nueva ley de AFP. Por esta razón, Guido Pennano conversó con Exitosa y analizó de qué manera se podría dar solución a los problemas con el actual sistema de pensiones en los dos ámbitos.

Por un lado, el economista peruano analizó la situación actual del sistema de pensiones público. Al respecto, detecta que el principal problema de esta área es la administración del Estado, pues casos como el de los fonavistas generan desconfianza en la población y poca predisposición a entregar su dinero.

Por esta razón, sostiene que, para revertir dicha desconfianza, se debe mejorar la gestión pública de las pensiones, de manera que los ciudadanos tengan seguridad de que su dinero estará bien administrado.

Sobre el sistema privado de pensiones, el economista Guido Pennano identificó que el problema de este sector es la poca cantidad de AFP que existen en el país y la falta de garantía de una ganancia mutua entre ciudadano y entidad.

Siguiendo esa misma línea, señaló que es positivo que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) esté interesado en la posibilidad de que hayan más AFP, ya que es un tipo de entidad que considera clave aumentar en el Perú. Por otro lado, también recomendó utilizar la estrategia win-win, donde compañía y persona reciban beneficios por igual.

"Hay que modificar drásticamente el sistema privado de pensiones. A mí no me cobras si no me haces ganar, me cobras una comisión en base a lo que me has hecho ganar, un instrumento que tendrá que generar, si no me haces ganar, no tienes derecho a ganar", sugirió.