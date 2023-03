Guido Pennano: "El Estado peruano pagaría su deuda al 100% si fuera con el Banco Mundial, pero no con fonavistas"

En contra de la decisión del Tribunal Constitucional. El economista Guido Pennano criticó a dicha entidad tras su resolución sobre la deuda del Estado peruano con los fonavistas. En ese línea, aseguró que si el monto debiera ser pagado a organismos internacionales como el Banco Mundial, el dictamen habría sido diferente.

Tras conocer el fallo del TC de no devolver los aportes totales a los miembros del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), Guido Penanno conversó con Exitosa sobre las razones del organismo para llegar a dicha conclusión. Allí, indicó que si bien entiende los motivos aludidos por el TC, aseguró que no son válidos ni suficientes.

"Estoy totalmente en contra de que el TC haya resuelto que no se le devuelva aportes totales a los fonavistas. Entiendo que la deuda total pueda estar afectando significativamente el manejo de la caja fiscal, pero ese no es un argumento para no ver cómo resolver el tema", declaró en el Bloque Economía Popular de Exitosa.