BCR avanza en la creación de una moneda digital peruana y culmina etapa de investigación

El Banco Central de Reserva (BCR) continúa avanzando hacia la realización de una nueva moneda digital peruana. Esta iniciativa buscaría ayudar a las personas no bancarizadas del país, de acuerdo a las autoridades de la institución. Por esta razón, el economista Guido Pennano conversó con Exitosa y analizó si esta medida presentaría más beneficios que puntos en contra.

¿Cómo evoluciona el desarrollo de esta iniciativa?

El BCR inició desde hace algunos años la creación de una nueva moneda digital peruana. También denominada como moneda centralizada digital, el banco argumentó la necesidad de implementar esta medida para fomentar la bancarización de los sectores que no son parte del sistema financiero.

"Vemos una moneda centralizada digital como una solución para las personas no bancarizadas. Si tenemos un record de todas sus transacciones será más fácil que tengan acceso al crédito. Hemos visto a muchas fintech que quieren acceder a esta información", dijo el presidente del BCR, Julio Velarde.

Según los últimos avances, la etapa de investigación llegó a su fin y arrojó cifras relacionadas a quien sería su público objetivo. De acuerdo a estas, los usuarios no bancarizados tienden a estar entre los 41 y 64 años de edad, pero no presentan diferencias desde el género. No obstante, desde su condición laboral, el 95.7% son trabajadores informales.

¿Tiene futuro?

Al respecto, el especialista Guido Pennano conversó con Exitosa y analizó cómo impactaría a la economía peruana si esta moneda llega a ver la luz. En ese sentido, señaló que existen dos grandes argumentos que está pasando por alto el BCR.

Por un lado, sostiene que este proyecto no ayudaría a aumentar el número de bancarizados, ya que si las personas no son parte del sistema financiero es porque asistir a los centros financieros es una experiencia concebida negativamente para los peruanos. A ello, le suma que existe una gran desconfianza hacia estas instituciones en el país.

"La gente no está bancarizada por que no les gusta acercarse al banco en el Perú, es tener que pagas comisiones y más comisiones. (...) Yo no tengo la menor idea con qué varita mágica van a crear la moneda digital para que las personas confíen si ni siquiera confían en el sistema financiero. La gente quiere su billete en la mano", añadió.

Por dicha razón, aseguró que, para él, el proyecto "no tiene futuro".

De este modo, la ciudadanía estará a la expectativa de la evolución de la nueva moneda digital peruana por parte del BCR, ya que significaría un cambio grade en la economía del país.