"Nos están robando nuestro futuro": Estudiantes de UAP no pueden empezar clases porque incautaron los locales

En entrevista con Exitosa, un grupo de estudiantes de la Universidad Alas Peruanas (UAP) aseguró que no pueden iniciar sus clases tras la incautación de los locales de la institución. Los universitarios de dicha casa de estudios afirmaron que esta situación está afectando su futuro seriamente.

Durante el programa Hablemos Claro con Nicolás Lúcar, los afectados detallaron el momento que viven tras el allanamiento encabezado por el fiscal Wilson Salazar como parte de las investigaciones por presunto caso de lavado de activos.

Los denunciantes provenientes de la filial Piura calificaron esta situación como injusta, pues consideran que se está castigando a quienes no tiene relación con los delitos por los que se allanó la universidad.

De hecho, uno de ellos sostuvo que las acciones contra la UAP son "una persecución", ya que percibe que no hay la misma severidad contra quienes estuvieron detrás los crímenes en los que se vio inmerso la institución.

"Se han estado viendo otros temas, no se ha visto el tema de la universidad y como nos afecta a los estudiantes esta situación. Salimos diciendo que somos alumnos de la UAP, no de los Ramírez. Estamos pagando los platos rotos, no tenemos la culpa, a los verdaderos responsables no se les está haciendo nada", aseguró su compañero.