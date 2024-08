¿Adele vendrá al Perú? Cantante confesó su deseo de tener una gira por Sudamérica

29/08/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

¡Paren todo! La cantante inglesa Adele reveló recientemente sus intenciones de venir a Sudamérica, a fin de ofrecer una gira llena de conciertos para deleitar a sus fanáticos en esta zona del planeta. Esto ha generado una gran expectativa entre sus seguidores peruanos, quienes conservan las esperanzas de ver a la estrella en nuestro país.

¿Adele vendrá a Sudamérica?

Durante una presentación en la ciudad de Munich, Alemania, la cantante tuvo una peculiar intervención con uno de sus fans. Al subirlo a su escenario, el seguidor reveló que era originario de Brasil, por lo que rápidamente le pidió a su ídola que diera un concierto en su país.

Rápidamente, la artista no dudó en responder a la conmovedora petición, por lo que reveló que sí tenía intenciones de presentarse en el país sudamericano. Además, resaltó que este deseo no es reciente, sino que ya lo había considerado hace más de una década.

"He estado tratando de ir allí durante 13 años, pero no voy a engañarte. La logística de todo esto es difícil. Pero, sabes, es el único lugar al que quiero ir. (...) Es el único lugar que queda al que realmente quiero ir. ¡Vamos a Brasil!", expresó muy segura.

Lo manifestado encendió las alarmas entre sus fans sudamericanos, quienes desde hace mucho tiempo han anhelado siquiera recibir algún indicio sobre las posibilidades de que Adele se presente en países de la zona. Con ello, no sorprendería que la artista cumpla su deseo y pueda venir a Sudamérica, y por qué no, al Perú.

"Tento ir ao Brasil há uns 13 anos. Mas não vou enganar vocês, com toda a logística... Mas por favor saibam que é o único lugar que eu realmente quero ir."



— Adele durante show em Munique.



pic.twitter.com/Si3iP2aLVp — We In The Crowd (@weinthecrowd) August 25, 2024

Perú espera un concierto de Adele

La llegada de Adele a Perú sería todo un hito en la historia de los conciertos en nuestro país. Desde hace mucho tiempo, los peruanos fanáticos de la artista han expresado su deseo de ver a la intérprete de 'Hello' y 'Rolling In The Deep' brillando en la escena nacional, por lo que esperan que en algún momento una productora pueda traerla.

Hace unos años, este rumor corría fuertemente en las redes sociales. El club de fans de Adele en Perú había indicado que una empresa encargada de traer artistas internacionales había entrado en conversaciones con el manager de la estrella para su presentación en territorio nacional.

Sin embargo, el fandom reveló que no se harían muchas ilusiones, puesto a que su ídola no había confirmado siquiera una presentación en Sudamérica, por lo que creían poco probable que llegase aquí.

Pero ahora, las posibilidades parecer no ser tan irreales, puesto a que Adele ha confesado su deseo de llegar a Brasil para ofrecer un épico concierto a sus fanáticos, lo que abriría las puertas para un esperado concierto en Perú.