Anthony Tymchuk: el joven cineasta peruano que retrata las historias invisibles

Anthony Tymchuk tiene 23 años y una voz propia que empieza a abrirse paso en el cine peruano. Con una propuesta honesta, realista y sin artificios, se perfila como una nueva promesa del cine independiente. Su cortometraje "Todos mis caminos son la destrucción", seleccionado en la 16.ª edición del Festival de Cine "Al Este 2025", lo presenta como un narrador de historias invisibles, surgidas de la calle y cargadas de humanidad.

Esta producción tiene grandes posibilidades de participar en el 28.º Festival de Cine de Lima", el más importante para la industria del cine de Perú y lo postulará para el Festival Internacional de Cine de Rotterdam en Holanda y el Festival de Cortometrajes Clemont-Ferrand en Francia.

"Todos mis caminos son la destrucción" compite en la categoría Perú Emergente del Festival de Cine "Al Este 2025". Este cortometraje retrata a Anthony, personaje que, en su intento de olvidar a una mujer, busca un escape en las raves del Centro de Lima, hasta que conoce a un joven de su misma edad, que vive en la calle y juntos recorren la ciudad compartiendo reflexiones sobre la vida y hallando en su conexión una pausa a sus propios problemas.

Este cortometraje se viene proyectando en salas del Cineplanet y el Centro Cultural de la Universidad La Católica, y formará parte de una de las competencias más exigentes del festival. Su narrativa visceral, cargada de empatía, destaca por retratar lo invisible: las vidas que se mueven al margen, sin luces ni reflectores.

Anthony actor y director de su propia historia, apuesta por un cine auténtico y emocional. "Muchos cineastas no salen a buscar historias. Yo las encuentro en la calle, donde todo es real", comenta el joven realizador, egresado de la Escuela de Cine y artes visuales en Perú, con formación también en la Escuela de Cine de Ucrania.

"Filmo desde la necesidad, no desde la comodidad. Si algo me inquieta, ahí sé que hay una historia. Esa incomodidad me genera adrenalina, y es ese impulso el que me lleva a darle espacio en la pantalla grande a historias que normalmente no lo tendrían", puntualiza Anthony Tymchuk.