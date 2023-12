"Bad Bunny es lo más cercano a Michael Jackson": Arcangel desata polémica con tremenda comparación

El cantante de reggaetón Arcangel vuelve a ser tendencia en redes sociales. Y es que tras indicar que dicho género urbano era de los más pobres musicalmente, ha vuelto a desatar las polémica. Esta vez, por comparar a Bad Bunny con Michael Jackson.

Las palabras del autor de temas como 'La Jumpa' y 'Hace mucho tiempo' tuvieron lugar en entrevista para 'Los 40 Colombia', donde fue consultado por la reciente denominación del 'Conejo Malo' como el 'Nuevo Rey del Pop' por parte de la revista Forbes.

Al respecto, Arcangel indicó, para él, Bad Bunny es el artista que más se ha acercado a Michael Jackson desde que el creador de 'Thriller' y 'Billie Jean' maravilló al mundo entero con su música.

Sin embargo, la también llamada 'Maravilla' dejó en claro que no se refiere a que se le asemeja en talento, sino "en el poder sobre las masas" que tendrían ambos artistas.

"Yo dije que probablemente Bad Bunny era lo más cercano a él, un Michael Jackson. '¿Cómo? Tu estás loco'. Pero yo nunca comparé el talento, porque él no tiene la voz, ni bailaba tampoco, ni es el compositor que era Michael. Es el poder que tienen sobre las masas. Para mí, (Bad Bunny) es el que más se ha acercado", declaró.

En esa misma línea, el cantante de reggaetón dio su opinión sobre que Bad Bunny sea reconocido como el 'Nuevo Rey del Pop' y dejó en claro que, para él, dicha reconocimiento es una locura.

Y es que, de acuerdo con las declaraciones de Arcangel, ello se debe a que no considera que el reggaetón y el trap, géneros que domina el 'Conejo Malo', sean pop.

"¿El rey del pop? Eso para mí es una loquera. Yo nunca he considerado el reggaetón, el trap, ni lo urbano como pop. No me gusta eso. El pop es pop, lo urbano es urbano", aseveró.