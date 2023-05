Conoce el por qué Jennifer López admira a Ben Affleck y no es nada sorprendente

13/05/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Jennifer López y Ben Affleck son una de las parejas que han captado la atención de los medios de comunicación tras su regreso después de muchos años y su reciente matrimonio.

La cantante de raíces latinas ha demostrado admiración por su esposo en una entrevista con motivo del estreno de su última película. Si quieres saber por qué sigue leyendo esta nota.

La pareja más mediática de los últimos tiempos lleva alrededor de diez meses de casados, después de ese 16 de julio de 2022. Allí se dieron el sí en medio de una boda privada donde asistieron amigos y familiares más íntimos.

La unión se realizó en una propiedad de Affleck en Riceboro, Georgia, donde supuestamente planeaban casarse después de comprometerse en el pasado.

Video Viral de Ben Affleck

El video que se hizo viral rápidamente en redes sociales se refiere a una entrevista que brindó en el 2019 en la Madre Patria. La película que iba a presentar en Netflix se llamaba: "Triple Frontera".

En dicho material audiovisual se oye al histrión estadounidense hablar fluidamente el español con los periodistas que lo entrevistaban. En aquella ocasión dijo que aprendió el idioma porque vivió allí, sin dar mayor detalle.

"Tengo acento mexicano porque es donde aprendí". "Hablo en español como un niño de ocho años, las únicas palabras que conozco en español son palabras malas de México", respondió a los medios de prensa en aquella ocasión.

Jennifer López admira a Ben Affleck

La cantante pop, Jennifer López, ha revelado su admiración por su esposo Ben Affleck tras su dominio del idioma español.

Esto se dio gracias a una entrevista que tuvo la cantante con motivo del reciente estreno de su película "The mother", aquí confesó su inseguridad al hablar español pese a que muchas veces ha cantado y realizado películas en dicho idioma.

"Me vuelvo muy tímida porque no crecí en Puerto Rico, ¿sabes a lo que me refiero? Hablo español y sé español. Sé español bien, pero todavía me siento insegura, ¡el no!. Tiene muy buen español", apuntó.

Vivió en México

La diva del Bronx refirió que su esposo, Ben, vivió un tiempo en el país charro, ama su cultura, su gente y "hablar español". "Lo aprendió entonces y lo ha mantenido toda su vida y realmente le encanta hablar español", precisó.

Es así como López develó que Affleck es bilingüe desde temprana edad, ya que estuvo acompañado de su madre y su hermano Casey A., mientras moraba en México.