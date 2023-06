Conoce a Jorge Talavera, el talento peruano presente en el doblaje de "Spider-Man: a través del Spider-Verso"

06/06/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

¡No solo está Adolfo Aguilar! La nueva película del 'Hombre Araña' cuenta con otra participación peruana. Se trata del conocido comediante de stand-up Jorge Talavera que forma parte de la nueva entrega del popular personaje en la cinta "Spider-Man: a través del Spider-Verso".

Todo un éxito

La película "Spider-Man: a través del Spider-Verso" se estrenó el 1 de junio en todos los cines del Perú y muchos fans quedaron satisfechos por la calidad de la película.

Además, según Rotten Tomatoes, la cinta de Marvel y Sony Pictures Animation tiene hasta un 96% de aprobación de la crítica especializada y de la audiencia.

Asimismo, muchos se han llevado una sorpresa al conocer que algunos peruanos también han participado del filme como parte de su doblaje latino, debido a que casi todo el doblaje de películas queda en manos en actores mexicanos, lo que es un avance en la cultura de la grabación de voz para nuestro país.

A la pantalla grande

La productora Sony Pictures reveló en sus redes sociales quiénes fueron los artistas que se encargaron del doblaje latino. Entre estos se destacan los peruanos Adolfo Aguilar y Jorge Talavera.

Por su parte, Jorge Talavera reveló en su cuenta de Instagram lo agradecido por la oportunidad que le dieron al poder ser parte de la megaproducción, aunque recalca que su participación es corta, el cómico dice que lo importante es que le "puso corazón".

"Hasta ahora no me la creo. Estoy inmensamente agradecido con @andesfilmspe, @sonypictures y ustedes por esta oportunidad. Mi participación es corta, pero como dice mi flaca, ni importa que sea chiquito...lo importante es que le puse corazón. Ahora si puedo decirlo...¡SALGO EN #SPIDERMAN!", dijo en el post.

¿Cuál es la historia de Talavera?

Jorge es un conocido comediante de stand-up, graduado de la Universidad de Lima, además de contar con una gran comunidad en redes sociales debido su canal de YouTube. En el cual entrevista a diferentes personajes de la farándula local como Mario Irravaren, Luis Carlos Burneo, Cachay, entre otros.

Además dirigió y actuó en los shows de stand up "Me Dejó en Visto" y "Evolución" y tuvo una participación en la obra "Mañana Me Caso", dirigida por Leonardo Torres Vilar.

Actualmente presenta su show de stand-up 'Bromates' junto a Mateo Garrido Lecca, el cual se trata de dos mejores amigos que se mudan juntos creyendo que pasarán los mejores años de sus vidas, sin embargo uno se enamora y ahí empiezan los problemas.

Evidentemente, la cultura del doblaje en el Perú está en expansión, muestra de ello es la participación de Jorge Talavera en el doblaje de la película "Spider-Man: a través del Spider-Verso".