Magaly Medina a infieles: "El amor es ciego, pero mis chacales no"

La conductora de televisión Magaly Medina, subió un video a sus redes sociales donde aprovechó en advertir a todos aquellos infieles que quieran 'sacar los pies del plato' tener en cuenta que sus parejas, por amor, puedan estar ciegas pero que sus 'chacales' no lo son.

La conductora de televisión decidió responderle fuerte y claro al 'Cuto' Guadalupe, quien dejó entrever en su conferencia de prensa que tomaría acciones legales contra la conductora por haber emitido un vídeo de su esposa siéndole infiel con otro hombre en un hotel de Barranco.

Al respecto, la popular 'Urraca' señaló que no teme a ningún tipo de accionar por parte del exfutbolista y le recordó que quien lo traicionó fue su pareja, Charlene Castro, no ella.

"Me ha dicho que si me encuentra, no sabe lo que me va a hacer, lo que me parece un amenaza intolerable. A mi ningún hombre me puede venir a cuadrar por mis opiniones, porque yo no soy una muñequita de trapo, soy una periodista, entretenedora que los viene a divertir todas las noches", expresó Medina.