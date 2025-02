Cynthia Erivo interpretará a Jesús en el famoso musical de Broadway 'Jesucristo Superstar'

19/02/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Tras su exitosa participación en la película 'Wicked', Cynthia Erivo ha ganado mucha más popularidad en la industria del entretenimiento internacional. Recientemente, la actriz británica desató polémica, luego de anunciarse que interpretará nada menos que a Jesús de Nazaret en el famoso musical de Broadway 'Jesucristo Superstar'.

Cynthia Erivo será Jesucristo en musical de Broadway

A través de sus redes sociales, el icónico anfiteatro Hollywood Bowl anunció que Erivo formará parte de la controvertida puesta en escena, creada originalmente por Tim Rice y Andrew Lloyd Webbe. En su publicación, se destacaron los logros obtenidos por la actriz afrodescendiente, quien desde su debut en el teatro musical cosechó éxitos por su potente rango de voz y dotes histriónicos.

¡Recién anunciado! Cynthia Erivo se une a la producción de Jesucristo Superstar en el Hollywood Bowl este verano. La ganadora del Emmy, Grammy y Tony, y tres veces nominada al Oscar, interpretará a Jesús en el musical de Tim Rice y Andrew Lloyd Webber", se lee en el post.

Cabe destacar que esta no será la primera vez que Cynthia participa de 'Jesucristo Superstar'. En el año 2020, ella interpretó a María Magdalena en la versión del formato integrado por mujeres en su totalidad, donde destacó con su impecable interpretación del tema 'I Don't Know How to Love Him' (No sé cómo amarlo).

La nueva puesta en escena del musical, que aborda los últimos días de vida de Jesucristo antes de morir, es dirigida por el ganador del Tony Sergio Trujillo, mientras que Stephen Oremus estará encargado de la dirección musical y la orquesta. Por otro lado, se espera que próximamente se anuncie al elenco oficial que acompañará a Cinthya en las funciones programadas para el 1,2 y 3 de agosto de este año.

Actriz desata polémica tras anuncio de musical

Desde su debut como álbum conceptual, 'Jesucristo Superstar' no ha sido ajena a la polémica. Tras su primera representación teatral, en 1971, el musical fue catalogado como blasfemo e inapropiado. Por si fuera poco, su adaptación al cine fue censurado en distintos países.

Como era de esperarse, las críticas hacia esta nueva puesta en escena, ahora con la popular actriz en el rol de Jesús, no tardaron en llegar. En la publicación de Hollywood Bowl, algunos calificaron la elección de Erivo como una "provocación" y "falta de respeto" a las creencias religiosas.

Críticas a Cynthia Erivo.

Pese a estos cuestionamientos, Cynthia Erivo mostró su emoción por interpretar a Jesús en esta nueva versión de 'Jesucristo Superstar'. "Celestial", mencionó la actriz en sus redes sociales, dejando en claro que asume el reto de protagonizar el famoso -y controvertido- musical de Broadway.