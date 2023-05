¿Dará suerte? Transformers: Película fue bendecida por un chamán en Machu Picchu

26/05/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

¡Perú en los ojos del mundo! "Transformers: El Despertar de las Bestias" lanzó nuevas imágenes promocionales de la cinta que llegará a nuestras pantallas el próximo 7 de junio. El video no solo llamó la atención porque da nuevos vistazos del film, sino porque hace una peculiar revelación: la película fue bendecida por un chamán en Machu Picchu.

Tras presentar nuevos personajes y los lugares que podremos apreciar en esta nueva edición que protagonizarán los autobots, el video promocional llega al segundo 32. Allí, la actriz Dominique Fishback, quien dará vida a Elena Wallace, revela que un espiritualista llegó a las grabaciones para dar su bendición.

"Estamos en el santuario en Machu Picchu y tuvimos a un chamán bendiciendo la película y honrando al pueblo peruano", dijo lo artista.

Así ocurrió la "bendición" del chamán

Las imágenes publicadas nos permiten observar cómo ocurrió este momento en las grabaciones de Transformers. Y es que el video muestra que los intérpretes y miembros del staff presentes se reunieron y se sentaron alrededor del chamán.

Fueron 7 los integrantes de la películas los que observaron con atención al espiritualista mientras este se encontraba realizando su ritual. El hecho fue apreciado por cada uno de ellos, quienes agradecieron el gesto.

"Es un regalo y no lo tomamos a la ligera", declaró el actor Anthony Ramos, quien interpretará a Noah Diaz.

Se derriten ante Machu Picchu

La producción de Transformers explicó que decidieron grabar en la maravilla del mundo ubicada en Cusco gracias a que la majestuosidad de su paisaje contribuirían captar la magnitud de los robots.

"Filmamos en la cima de Machu Picchu, donde nunca antes se había filmado. Solo pensábamos en cómo hicieron esto. Esto es una locura. Es una experiencia hermosa", contó el director Steven Caple Jr. "Se podía sentir una energía diferente", agregó Anthony Ramos.

Sin embargo, reconocieron que grabar en Machu Picchu no ha sido tarea fácil. La poca cantidad de equipos, la complejidad de los paisajes y el clima complicaba la producción de la cinta. Según relataron, hubo ocasiones donde "llovió de la nada", no tenían equipo y tenían que cargar todos los dispositivos para que no se malogren.

De esta manera, los actores, directores e integrantes del equipo de Transformers no ocultaron su emoción por grabar en Machu Picchu, santuario en el que la película fue bendecida por un chamán. Ahora, tanto ellos como los fans esperan el anhelado estreno el 7 de junio.