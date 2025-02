¡Dejamos huella! Speed recuerda su visita al Perú con emotivas palabras: "Es clave"

La visita de Darren Jason Watkins Jr., mejor conocido como Speed, dejó a más de un peruano contento. Por si fuera poco, el joven streamer acaba de recordar su paso por tierras incaicas con unas emotivas palabras que no pasaron desapercibidas por sus fans.

Un reciente video compartido en redes sociales, demostró que Speed tiene muy presente al Perú. Y es que el streamer, quien se encontraba en la previa de su transmisión en la WWE, no dudó en leer rápidamente los mensajes que dejaban sus miles de seguidores hasta que terminó topándose con uno referente a nuestro país. Inmediatamente se animó a mandar un breve pero significativo saludo que emocionó a sus seguidores.

El masivo recibimiento de los peruanos a Speed, hizo que el streamer catalogara a nuestro país como el mejor que ha visitado desde que inició su gira. Tras hacerse presente en la Plaza de Armas de Lima y ser condecorado por el alcalde Rafael López Aliaga, el joven fue finalmente trasladado hasta el concurrido Emporio de Gamarra con el objetivo de que probara la suculenta salchipapa.

En compañía de Zeein, Speed causó gran alboroto en dicha zona de La Victoria, sobre todo porque decidió ingresar a una de las galerías para recorrerlas; sin embargo, después de unos minutos de confusión, optó por retirarse en su camioneta, donde esperó a que le trajeran algo para degustar.

"¿A dónde me has traído? (...) Estoy confundido, no se puede hacer nada aquí", expresó el streamer, al notar que no había ningún tipo de actividad en el lugar.