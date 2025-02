Rafael López Aliaga asegura que eliminará peaje de la avenida Ramiro Prialé: "Estamos trabajando"

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, aseguró que eliminará el peaje de la avenida Ramiro Prialé y anunció que su gestión está invirtiendo S/5500 millones en infraestructura en toda la ciudad.

Durante la inauguración de 12 escaleras remodeladas en el asentamiento humano Bellavista, en el distrito de Independencia, el burgomaestre indicó que está trabajando junto a la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) para terminar la avenida Ramiro Prialé antes del 28 de julio.

"Estamos trabajando en el peaje de Lima Este, ya no va a haber peaje ahí, cero. Estamos trabajando con Emape para terminar antes del 28 de julio toda la vía Prialé", expresó.

Asimismo, Rafael López Aliaga se refirió al reciente reconocimiento que recibió en Nueva York por la mejor colocación de bonos 2024, el cual es otorgado por la revista LatinFinance.

"Hemos cambiado la Municipalidad de Lima en menos de un año (...) He sido del éxito de la premiación del día de ayer, he recibido el premio, pero a nombre de la Municipalidad de Lima. No hemos visto un caso similar que, en menos de un año, se reestructure toda una municipalidad, que le sobre 800 millones de soles para hacer inversión", agregó.