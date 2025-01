'La Casa de la Salsa': Fiscalía de la Nación investiga explosión cerca de discoteca en La Victoria

El Ministerio Público informó que ha abierto una investigación por los delitos de peligro por medio de explosión y extorsión, luego de que un artefacto explosivo detonara a pocos metros de una discoteca en el distrito limeño de La Victoria. Los hechos, ocurridos el pasado 25 de enero, han preocupado a la comunidad victoriana.

A través de la Primera Fiscalía Penal de La Victoria - San Luis (Tercer Despacho), la entidad investigará el atentado en agravio de la discoteca La Casa de la Salsa, así como de tres personas que resultaron heridas producto de la explosión (se contempla la posibilidad de un cuarto herido relacionado al ataque, pero sin confirmar).

Como tal, la Fiscalía de la Nación ordenó que se tome la declaración de los agentes involucrados: los policías que intervinieron tras la explosión, el propietario de la discoteca victoriana, los tres heridos y los testigos. Cabe precisar que el artefacto explosivo detonó cerca de la cola para acceder al local, por lo que se cuenta con diversos testigos.

Asimismo, el Ministerio Público dispuso que se realice una inspección técnico policial, recabe el registro audiovisual de las cámaras de seguridad del local y aledañas, efectúe las pericias del artefacto explosivo, entre otras diligencias con fin de una perspectiva más completa y clara de los hechos.

La explosión, registrada cerca de la fila de ingreso a la discoteca, alertó a los presentes, quienes indicaron se trataba de un ataque relacionado a los grupos extorsivos. No obstante, información de la Policía Nacional del Perú (PNP) ha puesto en duda dicha hipótesis. Los propietarios y trabajadores del establecimiento señalaron que no habían recibido amenaza alguna.

"Ellos no han recibido ningún mensaje o advertencia que indique que el ataque haya estado dirigido a la discoteca. Los heridos, sí, estaban en su mayoría en la fila para ingresar al establecimiento", indicó el coronel de la Policía, Jesús Franco Martínez. Dicha versión, si bien no descarta la posibilidad de una extorsión, no coincide con las suposiciones.