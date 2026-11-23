23/11/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

¡Una última oportunidad para suspirar, emocionarse y vivir una noche de ensueño junto a Alejandro Sanz! con un espectáculo cargado de emociones y sus más grandes éxitos. La cita será el sábado 13 de febrero de 2027 en el Estadio San Marcos. La venta de entradas comenzará este 27 y 28 de noviembre en Teleticket, con un 15% de descuento con tarjetas Interbank.

Alejandro Sanz nos regaló una noche inolvidable en el Estadio Nacional durante su anterior presentación, pero muchos seguidores se quedaron con las ganas de volver a disfrutar de sus canciones en vivo. Ahora, el público peruano tendrá una nueva oportunidad para reencontrarse con uno de los artistas hispanos más exitosos, influyentes y queridos del mundo, en un espectáculo que promete hacer vibrar de principio a fin.

Temas emblemáticos como «Corazón partío», «Amiga mía», «Y, ¿si fuera ella?», «Mi soledad y yo», «La fuerza del corazón», «Pisando fuerte», «Cuando nadie me ve», «Si tú me miras», «Aquello que me diste», «El alma al aire», «No es lo mismo», «Desde cuándo», «No me compares», «A que no me dejas», «Y solo se me ocurre amarte» y «Quisiera ser», entre muchos otros éxitos, formarán parte de un repertorio que promete despertar recuerdos, emociones y miles de voces cantando al unísono. Además, el artista prepara nuevas sorpresas para sus seguidores.

Perú forma parte de esta nueva etapa internacional del cantante español, quien también llevará su espectáculo a países como Colombia, Chile y Argentina, entre otros destinos por confirmar. Con esta nueva propuesta, Alejandro Sanz suma 76 conciertos alrededor del mundo. El nombre de la gira, «¿Y Ahora Qué? ? nace de una pregunta que el propio artista se plantea sobre su vida personal y artística, y que se convierte en el punto de partida de este nuevo concepto musical.

Alejandro Sanz regresa por última vez con esta gira a Lima y esta será una oportunidad imperdible tanto para quienes no pudieron disfrutar de su anterior presentación como para aquellos que desean volver a emocionarse con sus canciones. La cita es el sábado 13 de febrero de 2027 en el Estadio San Marcos. Las entradas estarán a la venta desde este 27 y 28 de noviembre en Teleticket, con un 15% de descuento con tarjetas Interbank.