19/11/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Un hincha del Everton de Inglaterra y jugador del videojuego Football Manager, cumplió su sueño de brindar una rueda de prensa en las instalaciones de su club. Esto luego de ser invitado por la entidad deportiva, tras viralizarse que su esposa lo recriminó por aparentemente, descuidar sus obligaciones en el hogar.

Cumplió su sueño

Conocido en redes sociales como 'The Fat Centre Back', se hizo conocido en el internet mientras jugaba esta simulación dirigiendo a los 'toffees' y daba una conferencia ficticia para los medios. De un momento a otro, su mujer le increpa que debería estar ocupado en otras cosas, como su deber de padre y marido.

"Estás sentado en tu habitación simulando tener un equipo. Compórtate como un hombre de 37 años con dos hijos", se le escucha a su esposa decirle, a lo que le responde "Anda dile eso a (James) Tarkowski que está sentado justo allí", como si realmente estuviera en un sala de prensa.

No conforme con esto, su cónyuge llamó a su hija para preguntarle dónde estaba su padre, a lo que la menor respondió que en su cuarto, mientras que él insistió en que se encontraba dando una conferencia de prensa. Ninguno previó que esto lo vería el mismo cuadro liverpudiano.

En un reel compartido por Everton, se aprecia a Tarkowski, ingresando mientras 'The Fat Centre Back' da una conferencia con un saludo típico del inglés coloquial: "Morning, 'gaffer'!" (¡Buenos días, jefe!), a los que él le responde: "Morning, skipper!" (buen día, capitán). El clip ya supera las nueve millones de visualizaciones en X.

¿Qué es el Football Manager?

Football Manager o FM como también se le conoce, es una serie de videojuegos de simulación de gestión de fútbol desarrollada por Sports Interactive y publicada por Sega. A diferencia de los juegos donde el control es directo con los futbolistas en la cancha, aquí se asume la función de entrenador y gestor deportivo de un club o selección.

Los usuarios pueden dirigir a los grandes equipos desde un inicio o a cuadros de categorías inferiores y cuenta con un motor de simulación que replica las decisiones tácticas, fichajes, finanzas, resultados de forma realista. Cabe resaltar que la Liga1 está disponible en este juego.

Un jugador de Football Manager y fan del Everton cumplió su sueño luego de que se viralizó una discusión que tuvo con su esposa, quien le recriminó por dedicar tiempo a este viedeojuego. El cuadro inglés lo invitó a dar una conferencia de prensa real acompañado del capitán del equipo James Tarkowski.