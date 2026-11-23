23/11/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Hace instantes, Marvel Studios presentó el tráiler final de 'Avengers: Doomsday', una de las películas más esperadas del año y del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). La producción reunirá a personajes de distintas generaciones y franquicias, como los Vengadores originales, los X-Men de la era de 20th Century Fox y Los Cuatro Fantásticos, quienes deberán unir fuerzas para enfrentar al poderoso Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr.

Steve Rogers protagoniza el inicio del tráiler

El avance comienza con una inesperada aparición de Steve Rogers, nuevamente interpretado por Chris Evans. En las primeras escenas se muestra cómo el antiguo Capitán América formó una familia junto a Peggy Carter e incluso se observa a su hijo.

Sin embargo, la tranquilidad de su nueva vida se ve interrumpida por la llegada de Los Cuatro Fantásticos, liderados por Reed Richards, personaje interpretado por Pedro Pascal. Este encuentro representa uno de los momentos más importantes del adelanto y anticipa la conexión entre los distintos grupos de héroes.

Apariciones inesperadas y más protagonismo para los X-Men

Otro de los aspectos que destaca es la aparición de las misteriosas brujas vinculadas a Doctor Doom, entre las que podría encontrarse la Bruja Escarlata. Esta posibilidad ha despertado teorías entre los seguidores, especialmente por las pistas relacionadas con su historia en las producciones recientes de Marvel. Asimismo, el tráiler muestra a Kate Bishop, personaje que debutó en la serie 'Hawkeye' en 2021.

Por otro lado, los X-Men adquieren mayor protagonismo en este nuevo avance. Cíclope, Gambito, Mística, Bestia y Nightcrawler aparecen en distintas secuencias de acción, incluido un enfrentamiento contra los Centinelas. Además, se anticipa su participación junto a Thor, Los Cuatro Fantásticos y los Thunderbolts, ahora conocidos como New Avengers.

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¿Cuándo se estrena 'Avengers: Doomsday' en Perú?

La esperada película de superhéroes tiene previsto su estreno en los cines peruanos el jueves 17 de diciembre de 2026. Además, algunas cadenas cinematográficas programan funciones de preestreno para el miércoles 16 de diciembre, permitiendo que los fanáticos puedan disfrutar de la producción un día antes de su lanzamiento oficial.